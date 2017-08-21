"Суонси" договорился о трансфере хавбека "Халла"

"Халл", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, в ближайшее время лишится ещё одного игрока.

Как сообщает Sky Sports, "Суонси" близок к трансферу полузащитника "тигров" Сэма Клукаса. Сумма сделки составит 18 миллионов евро.

В стартовавшем сезоне Клукас сыграл за "Халл" три матча и сделал одну результативную передачу.

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