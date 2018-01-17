"Суонси" готов заплатить 40 миллионов евро за форварда "Милана" Силву

"Суонси" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Wales Online.

По сведениям издания, валлийский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 40 миллионов евро.

В этом сезоне 22-летний Силва провел за "Милан" 23 матча во всех турнирах Силва и забил 8 голов.

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