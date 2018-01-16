"Суонси" хочет купить двух игроков "Атлетико"

Два игрока "Атлетико" - полузащитник Николас Гайтан и форвард Кевин Гамейро - могут перебраться в АПЛ, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, подписать аргентинца и француза хочет "Суонси", который намерен усилить состав, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе.

"Лебеди" планируют купить обоих футболистов уже в январе, а "матрасники" готовы отпустить их за 40 миллионов евро.

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