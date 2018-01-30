"Суонси" хочет купить вингера "Ливерпуля" Лазара Марковича, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "лебеди" планируют сделать предложение по трансферу 23-летнего серба, на которого также претендуют "Спартак" и "Локомотив", уже в январе.

В этом сезоне Маркович не сыграл за "Ливерпуль" ни одного матча.

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