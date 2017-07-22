"Суонси" хочет подписать Уилшера

"Суонси" стал очередным претендентом на хавбека лондонского "Арсенала" Джека Уилшера, сообщает Bleacher Report.

По информации источника, "лебеди" намерены побороться с "Вест Хэмом" и "Сампдорией" за "стеклянного" англичанина.

"Канониры", в свою очередь, готовы расстаться с 25-летним футболистом, если за него предложат 22 миллиона евро.

Напомним, что прошлый сезон Уилшер провёл на правах аренды в "Борнмуте". Его контракт с "Арсеналом" истекает следующим летом.

Не пропустите: Венгер: "Думаю, в предстоящем сезоне Уилшер будет в "Арсенале". | http://soccernews.ru