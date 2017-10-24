"Суонси" и "Манчестер Юнайтед" разыграют путевку в четвертьфинал Кубка лиги
"Суонси" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Либерти" (Суонси)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Роберт Мэдли
Сезон в самом разгаре и пока четвертый тур группового раунда ждет своей очереди в пору вспомнить и о внутренних кубках, которые традиционно проходят в каждой европейской стране. На Туманном Альбионе открывается четвертый раунд розыгрыша Кубка английской лиги, где в первый игровой день центральным событием станет противостояние двух представителей Премьер-Лиги "Суонси" и "Манчестер Юнайтед".
"Красные дьяволы" являются действующий обладателем кубка этого турнира, да и в общем, манкунианцы пять раз триумфовали в нем, больше золотых наград имеется только у "Ливерпуля" (восемь). Валлийский клуб также весьма основательно полагается на Кубок лиги, ведь еще свежи воспоминание о их дебютном триумфе в 2013 году. Тогда ребята Микаэля Лаундрупа написали свою великолепную историю, в финальном поединке разгромив "Брэдфорд" со счетом 5:0.
"Юнайтед" традиционно начал турнир с третьего раунда, где легко прошел представителя Чемпионшипа "Бертон". "Суонси" же провел на одну игру больше, сначала перейдя дорогу скромному "МК Донз", а потом и более знаменитому "Рэдингу". Естественно, обе команды в турнирной таблице чемпионата Англии располагаются на разных полюсах, но объединяет их одно – поражение в последнем матче АПЛ с одинаковым счетом. Подопечные Жозе Моуринью сенсационно проиграли "Хаддерсфилду", а ребята Пола Клемента также в чем-то неожиданно в родных стенах уступили "Лестеру". Реваншироваться хотят и те, и другие, но с учетом ротации состава, которую наверняка применит португальский специалист, у "лебедей" будет неплохой шанс порадовать своих болельщиков.
Интересные факты противостояния "Суонси" и "Манчестер Юнайтед":
"Суонси" и "Манчестер Юнайтед" всего два раза в истории сходились в очной дуэли за пределами чемпионата Англии. Причем в последний раз "лебеди" в рамках третьего тура Кубка Англии в январе 2014 одолели "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" со счетом 2:1.
Валлийцы надеются дойти до стадии четвертьфинала Кубка лиги впервые с кампании 2012/2013, когда им удалось выиграть этот турнир.
После трех подряд поражений в матче с "лебедями" с одинаковым счетом 2:1 в период с августа 2014 по август 2015 "красные дьяволы" выиграли три из последних четырех матчей с "Суонси".
Жозе Моуринью восемь раз играл против "Суонси" и ни разу не проиграл (шесть побед и две ничьи).
Ориентировочные составы на игру:
Суонси: Нордфельдт, Ранхель, Фернандес, Моусон, Ольссон, Фер, Меса, Ки Сон Ен, Нарсинг, Дж. Айю, Абрахам
Ман Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Матич, Эррера, Лингард, Мата, Марсьяль, Рашфорд
Прогноз на матч "Суонси" – "Манчестер Юнайтед":
Понятно, что "Манчестер Юнайтед" каким бы составом не вышел играть против "Суонси" все равно будет считаться фаворитом. Но запредельной уверенности в победе манкунианцев тоже нет. Вполне возможно, что команды раскатают ничью, которую букмекеры оценивают коэффициентом 4.0. Для сравнения, на победу валлийцев специалисты в среднем предлагают 7.0, а на викторию "красных дьяволов" в 1.5.
Богдан Архипенко
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