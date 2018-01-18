"Суонси" и "Уиган" вышли в 1/16 финала кубка Англии

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"Суонси" и "Уиган" вышли в 1/16 финала кубка АнглииВ рамках переигровки 1/32 финала кубка Англии "Суонси" обыграл "Вулверхэмптон", а "Уиган" разгромил "Борнмут".

"Суонси" - "Вулверхэмптон" - 2:1

Голы: Айю, 11 - 1:0, Жота, 66 - 1:1, Бони, 69 - 2:1.

"Суонси": Нордфельдт, Робертс, Моусон, Фернандес, Нотон, Кэррол, Меса (Ки Сон-Ен, 73), Нарсингх (Дайер, 73), Фер, Айю, Бони (Клукас, 79).

"Вулверхэмптон": Норрис, Родерик, Батс, Хаусе, Дохерти, Гиббс-Уайт, Н'Диайе, Дуглас, Коста (Сесс, 73), Мир (Бонатини, 64), Энобакхаре (Жота, 64).

"Уиган" - "Борнмут" - 3:0

Голы: Морси, 9 - 1:0, Берн, 73 - 2:0, Элдер, 76 - 3:0.

"Уиган": Джонс, Пауэр, Данкли, Брюс, Элдер, Перкинс, Морси, Колклаух (Берн, 71), Робертс (Якобс, 86), Масси, Григг (Хант, 51).

"Борнмут": Боруц, Пью, Кук, Дэниэлс, Симпсон, Фрэйзер (Хиндман, 78), Муссе, Артер, Сурман (Тэйлор, 87), Махони (Айб, 64), Афобе.

Напомним, вчера в следующий раунд турнира вышел "Рединг". | soccernews.ru

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