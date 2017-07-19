"Суонси" интересуется Бони

Теги суонси ситиманчестер ситивильфрид бони

"Суонси" интересуется Бони"Суонси" намерен побороться за нападающего "Манчестер Сити" Вильфрида Бони.

Источник сообщает, что валлийский клуб уже сделал предложение "горожанам".

В борьбе за футболиста "лебедям" предстоит столкнуться с рядом английских, французских и турецких клубов.

Ивуариец выступал за "Суонси" с 2013 по 2015 год. В прошлом сезоне Бони играл в аренде за "Сток Сити", за который провел 10 матчей в чемпионате Англии и забил два гола.

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