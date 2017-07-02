"Суонси" может перехватить трансферную цель "Атлетико"

Полузащитник "Лас Пальмаса" Роке Меса может продолжить карьеру в "Суонси", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "лебеди" близки к покупке 28-летнего испанца за 12,7 миллионов евро. Ожидается, что официально о сделке объявят на следующей неделе.

В минувшем сезоне Меса сыграл за "Лас Пальмас" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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