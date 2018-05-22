"Суонси" может возглавить легендарный голландец

"Суонси" ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту Карлуша Карвальяла.

Как сообщает Sky Sports, руководство "лебедей" рассматривает троих кандидатов - Япа Стама (экс-"Рединг"), Криса Коулмана (экс-"Сандерленд") и Грэма Поттера ("Эстерсунд").

Напомним, что "Суонси" по итогам этого сезона вылетел из АПЛ и теперь будет выступать в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru