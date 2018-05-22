"Суонси" может возглавить легендарный голландец

Теги суонси ситияп стамкрис коулман

"Суонси" может возглавить легендарный голландец

"Суонси" ищет нового главного тренера, который сменит на этом посту Карлуша Карвальяла.

Как сообщает Sky Sports, руководство "лебедей" рассматривает троих кандидатов - Япа Стама (экс-"Рединг"), Криса Коулмана (экс-"Сандерленд") и Грэма Поттера ("Эстерсунд").

Напомним, что "Суонси" по итогам этого сезона вылетел из АПЛ и теперь будет выступать в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru

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