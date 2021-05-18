"Суонси" на выезде обыграл "Барнсли" в плей-офф Чемпионшипа

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"Суонси" на выезде обыграл "Барнсли" в плей-офф ЧемпионшипаФото: твиттер "Суонси"/Автор неизвестен

В первом матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ "Суонси" на выезде с минимальным счетом обыграл "Барнсли" благодаря голу Айю.

"Барнсли" – "Суонси" - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 39 Айю.

"Барнсли" – Коллинз, Гелик, Сиббик, Андерсен, Бриттан, Палмер (Уильямс, 78), Моуэтт, Фризер (Моррис, 46), Стайлз, Вудроу, Дике (Адебойеджо, 88).

"Суонси" – Вудмен, Бидуэлл, Нотон, Геи, Кабанго, Граймз, Фултон, Айю, Хурихэйн, Лоу, Каллен (Раутледж, 69).

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