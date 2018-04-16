"Суонси" нацелился на хавбека "Краснодара"

Теги краснодарвиктор классонсуонси ситикарлуш карвальял

"Суонси" нацелился на хавбека "Краснодара""Суонси" нацелился на полузащитника "Краснодара" Виктора Классона, информирует The Sun.

По сведениям издания, ближайшим летом 26-летний хавбек "быков" станет одной из главных трансферных целей "лебедей". В подписании шведа, стоимость которого оценивается в 9-10 миллионов евро, заинтересован лично главный тренер клуба из АПЛ Карлуш Карвальял.

В нынешнем сезоне Классон забил 11 мячей и сделал 8 результативных передач в 30 матчах за "Краснодар".

Напомним, "Краснодар" намерен добиться отмены дисквалификации Смолова. | soccernews.ru

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