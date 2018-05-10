"Суонси" намерен сменить главного тренера

"Суонси" по окончании текущего сезона намерен сменить главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "лебедей" считает, что нынешний наставник Карлуш Карвальял не подойдёт команде для борьбы в Чемпионшипе.

Напомним, что после поражения от "Саутгемптона" "Суонси" практически потерял шансы сохранить прописку в АПЛ. | http://soccernews.ru