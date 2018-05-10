"Суонси" намерен сменить главного тренера

Теги суонси ситикарлуш карвальял

"Суонси" намерен сменить главного тренера

"Суонси" по окончании текущего сезона намерен сменить главного тренера, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, руководство "лебедей" считает, что нынешний наставник Карлуш Карвальял не подойдёт команде для борьбы в Чемпионшипе.

Напомним, что после поражения от "Саутгемптона" "Суонси" практически потерял шансы сохранить прописку в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов