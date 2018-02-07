"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (обзор)

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"Суонси" – "Ноттс Каунти" - 8:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 1/16 финала Кубка Англии между "Суонси" и "Ноттс Каунти" (8:1).

Видео: "Суонси" – "Ноттс Каунти".

 

Не пропустите: Кубок Англии: "Суонси" забил восемь голов "Ноттс Каунти", "Хаддерсфилд" и "Рочдейл" также идут дальше. | http://soccernews.ru

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13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
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20 Вест Бромвич Альбион 26 20
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