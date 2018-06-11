"Суонси" объявил о назначении нового главного тренера

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"Суонси" объявил о назначении нового главного тренера

Грэм Поттер возглавил "Суонси", сообщает официальный сайт клуба.

43-летний специалист сменил у руля "лебедей" Карлуша Карвальяла, подписав трёхлетний контракт.

Напомним, что последним местом работы Поттера был шведский "Эстерсунд".

"Суонси" по итогам минувшего сезона вылетел в Чемпионшип.

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