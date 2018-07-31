"Суонси" объявил о переходе игрока "Манчестер Сити"

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"Суонси" объявил о переходе игрока "Манчестер Сити"

Косоварский полузащитник "Манчестер Сити" Берсант Целина перешел в "Суонси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал контракт с "лебедями" до лета 2022 года.

21-летний Целина выступал за "Манчестер Сити" с 2014 года, провел за клуб 4 матча. Сдавался в аренду "Твенте" и "Ипсвичу". Сыграл 10 матчей за сборную Косово и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,5 миллиона евро.

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