"Суонси" объявил о возвращении Бони

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"Суонси" объявил о возвращении Бони

Ивуарийский нападающий "Манчестер Сити" Вильфрид Бони перешел в "Суонси", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 13 миллионов евро. Футболист подписал с "лебедями" контракт до лета 2019 года с возможностью продления еще на год. Стоит отметить, что Бони ранее играл за "Суонси" с 2013 по 2015 года, а в прошлом сезоне был в клубе в аренды, провел 11 матчей и забил 2 гола. 

Фото: Бони вновь в стане "лебедей".

28-летний Бони выступал за "Манчестер Сити" с 2015 года, сыграл 46 матчей и забил 11 мячей. Также играл за "Иссиа Вази", "Спарту", "Витесс" и "Сток Сити". За сборную Кот-д'Ивуара сыграл 52 матча и забил 15 голов. Чемпион Чехии, обладатель Кубка английской Лиги, победитель Кубка Африки. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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