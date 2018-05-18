"Суонси" объявил об увольнении главного тренера

"Суонси" на своём официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Карлуша Карвальяла.

Контракт португальского специалиста с валлийским клубом истекал в конце июня, поэтому наставник не получит никакой компенсации.

Напомним, что Карвальял возглавлял "Суонси" с декабря прошлого года. Под его руководством "лебеди" не сумели сохранить прописку в АПЛ.

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