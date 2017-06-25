"Суонси" отказал "Эвертону" в трансфере Сигурдссона за 30 миллионов евро
"Эвертон" хочет купить исландского полузащитника "Суонси" Гильфи Сигурдссону, сообщает ESPN.
По сведениям издания, ливерпульский клуб предлагал за футболиста 30 миллионов евро, но получил отказ. "Лебеди" оценивают игрока более, чем в 35 миллионов.
Также хавбек входит в сферу интересов своего бывшего клуба "Тоттенхэма".
В минувшем сезоне 27-летний Сигурдссон провел за "Суонси" 40 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 13 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24