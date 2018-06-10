"Суонси" отказал "Вест Хэму" в трансферах двух своих игроков, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" пытались подписать вратаря Лукаша Фабиански и защитника Алфи Моусона.

Однако валлийский клуб отклонил оба предложения, поскольку рассчитывает сохранить состав команды и побыстрее вернуться в АПЛ.

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