"Суонси" отказал "Вест Хэму" в трансферах двух своих игроков

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"Суонси" отказал "Вест Хэму" в трансферах двух своих игроков

"Суонси" отказал "Вест Хэму" в трансферах двух своих игроков, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "молотобойцы" пытались подписать вратаря Лукаша Фабиански и защитника Алфи Моусона.

Однако валлийский клуб отклонил оба предложения, поскольку рассчитывает сохранить состав команды и побыстрее вернуться в АПЛ.

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