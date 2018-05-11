"Суонси" попрощается с опытным защитником

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"Суонси" попрощается с опытным защитникомЗащитник "Суонси" Анхель Ранхель покинет клуб в конце текущего сезона.

По информации пресс-службы "лебедей", клуб не собирается продлевать 35-летнего испанца.

Ранхель играет в составе валлийского клуба 11 лет. На его счету 373 матча. В планах футболиста вернуться в клуб в том или ином качестве после окончания карьеры.

Читайте: "Суонси" расстанется с главным тренером  | http://soccernews.ru

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