"Суонси" попрощается с опытным защитником

Защитник "Суонси" Анхель Ранхель покинет клуб в конце текущего сезона.

По информации пресс-службы "лебедей", клуб не собирается продлевать 35-летнего испанца.

Ранхель играет в составе валлийского клуба 11 лет. На его счету 373 матча. В планах футболиста вернуться в клуб в том или ином качестве после окончания карьеры.

Читайте: "Суонси" расстанется с главным тренером | http://soccernews.ru