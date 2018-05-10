"Суонси" расстанется с главным тренером

Теги суонси ситикарлуш карвальял

"Суонси" расстанется с главным тренером
Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял покинет клуб, сообщает BBC.

По сведениям издания, руководство клуба приняло решение не продлевать контракт со специалистом, который истекает летом.

Стоит отметить, что "Суонси", скорее всего, вылетит из Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

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