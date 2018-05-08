"Суонси" - "Саутгемптон" - 0:1 (обзор)

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"Суонси" - "Саутгемптон" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура английской Премьер-Лиги, в котором "Саутгемптон" на выезде взял верх над "Суонси".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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