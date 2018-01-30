"Суонси" сделал предложение по Андре Айю

Теги вест хэм юнайтедсуонси ситиандре айю

"Суонси" сделал предложение по Андре Айю

Полузащитник "Вест Хэма" Андре Айю может перейти в "Суонси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "лебеди" сделали предложение по трансферу 28-летнего ганца в размере 20,5 миллионов евро. Однако "молотобойцы" хотят выручить от продажи своего игрока на 2 миллиона больше.

Стоит отметить, что Андре Айю до перехода в "Вест Хэм" выступал именно за "Суонси". В валлийской команде он провёл сезон 2015/16, сыграл 35 матчей и забил 12 голов. 

Не пропустите: "Суонси" хочет купить вингера "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов