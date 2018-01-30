"Суонси" сделал предложение по Андре Айю

Полузащитник "Вест Хэма" Андре Айю может перейти в "Суонси", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "лебеди" сделали предложение по трансферу 28-летнего ганца в размере 20,5 миллионов евро. Однако "молотобойцы" хотят выручить от продажи своего игрока на 2 миллиона больше.

Стоит отметить, что Андре Айю до перехода в "Вест Хэм" выступал именно за "Суонси". В валлийской команде он провёл сезон 2015/16, сыграл 35 матчей и забил 12 голов.

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