"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0 (обзор)

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"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Англии, в котором "Суонси" дома оказался сильнее "Шеффилд Уэнсдей".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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