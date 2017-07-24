"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона

"Эвертон" пока не может договориться с "Суонси" по трансферу полузащитника Гильфи Сигурдссона.

Как сообщает Sky Sports, "лебеди" отклонили второе предложение "ирисок" в размере 50 миллиоонов евро.

Валлийский клуб настаивает, что 27-летнего исландца можно купить только за 56 миллионов евро.

Сигурдссон выступает за "Суонси" с 2014 года, сыграл 112 матчей, забил 30 голов и сделал 26 результативных передач. | http://soccernews.ru