"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона

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"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона

"Эвертон" пока не может договориться с "Суонси" по трансферу полузащитника Гильфи Сигурдссона.

Как сообщает Sky Sports, "лебеди" отклонили второе предложение "ирисок" в размере 50 миллиоонов евро.

Валлийский клуб настаивает, что 27-летнего исландца можно купить только за 56 миллионов евро.

Сигурдссон выступает за "Суонси" с 2014 года, сыграл 112 матчей, забил 30 голов и сделал 26 результативных передач. | http://soccernews.ru

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