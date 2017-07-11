"Суонси" снова поднял цену на Сигурдссона

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"Суонси" снова поднял цену на Сигурдссона

"Суонси" отклонил очередное предложение "Эвертона" по хавбеку Гильфи Сигурдссону, сообщает ВВС.

По информации ресурса, "Эвертон" предлагал за футболиста 30 миллионов евро, однако "Суонси" желает получить 56 миллионов.

Соглашение Сигурдссона с клубом рассчитано до лета 2020 года.

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