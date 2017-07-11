"Суонси" снова поднял цену на Сигурдссона
"Суонси" отклонил очередное предложение "Эвертона" по хавбеку Гильфи Сигурдссону, сообщает ВВС.
По информации ресурса, "Эвертон" предлагал за футболиста 30 миллионов евро, однако "Суонси" желает получить 56 миллионов.
Соглашение Сигурдссона с клубом рассчитано до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24