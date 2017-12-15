"Суонси" собирается вернуть Санчеша "Баварии" уже зимой



Португальский полузащитник Ренату Саншеш может вернуться в "Баварию" из аренды в "Суонси" уже в январе, сообщает Maisfutebol.

По сведениям издания, тренерский клуб английского клуба недоволен игрой футболиста и собирается расторгнуть его арендный договор.

Напомним, что "Суонси" арендовал 20-летнего Санчеша почти за восемь миллионов евро. В этом сезоне хавбек провел девять матчей в Премьер-лиге, в сумме отыграл 512 минут.

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