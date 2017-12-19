"Суонси" теряет Бони

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"Суонси" теряет Бони

Нападающий "Суонси" Уилфрид Бони травмировался в матче 18-го тура АПЛ против "Эвертона", сообщает официальный твиттер "лебедей".

29-летний ивуариец покинул поле уже на 5-й минуте матча - он был заменён на Тэмми Абрахама. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны по итогам медобследования.

В этом сезоне Бони сыграл за "Суонси" 12 матчей и забил 2 гола. | http://soccernews.ru

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