"Суонси" теряет ещё одного лидера

Полузащитник "Суонси" Ки Сон Ен решил покинуть клуб, вылетевший в Чемпионшип, сообщает BBC.

Отметим, что 29-летний южнокореец выступал за "лебедей" с 2012 года, сыграл 162 матча и забил 12 голов.

По некоторым данным, в услугах Ки Сон Ена заинтересован "Милан".

Ранее стало известно, что из "Суонси" уходит опытный испанский защитник Анхель Ранхель. | http://soccernews.ru