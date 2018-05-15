"Суонси" теряет ещё одного лидера

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"Суонси" теряет ещё одного лидера

Полузащитник "Суонси" Ки Сон Ен решил покинуть клуб, вылетевший в Чемпионшип, сообщает BBC.

Отметим, что 29-летний южнокореец выступал за "лебедей" с 2012 года, сыграл 162 матча и забил 12 голов.

По некоторым данным, в услугах Ки Сон Ена заинтересован "Милан".

Ранее стало известно, что из "Суонси" уходит опытный испанский защитник Анхель Ранхель. | http://soccernews.ru

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