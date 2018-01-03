"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:2, "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:2 (обзоры)

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"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:2, "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:2 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры матчей 22-го тура чемпионата Англии.

Видео: "Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:2

 

Видео: "Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:2

 

Не пропустите: "Тоттенхэм" победил "Суонси", "Кристал Пэлас" обыграл "Саутгемптон". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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