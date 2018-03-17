"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:3 (обзор)

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"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор четвертьфинального матча Кубка Англии между "Суонси" и "Тоттенхэмом".

Не пропустите: "Тоттенхэм" громит "Суонси" и становится первым полуфиналистом Кубка Англии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
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