"Суонси" в ближайшем матче будет руководить действующий игрок

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"Суонси" в ближайшем матче будет руководить действующий игрок

"Суонси" на своём официальном сайте объявил о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера действующего игрока полузащитника Леона Бриттона.

35-летний футболист будет руководить командой в ближайшем матче АПЛ против "Кристал Пэлас", который состоится в субботу, 23 декабря.

Напомним, что "Суонси" остался без наставника после увольнения Пола Клемента. По итогам 18 туров "лебеди" находятся на последнем месте турнирной таблицы первенства. | http://soccernews.ru

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