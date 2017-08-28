"Суонси" вступил в борьбу за Санчеша

Хавбек "Баварии" Ренату Санчеш попал в сферу интересов "Суонси", сообщает Wales Online.

По информации ресурса, "лебеди" рассматривают вариант с арендой футболиста. Также наставник "Суонси" Пол Клемент в первой половине прошлого сезона входил в тренерский штаб "Баварии" и работал с игроком.

Напомним, что Санчеш попросил руководство "Баварии" отпустить его в другой клуб.

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