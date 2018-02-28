"Суонси" вышел в четвертьфинал кубка Англии

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"Суонси" вышел в четвертьфинал кубка АнглииВ переигровке 1/8 финала кубка Англии "Суонси" одержал домашнюю победу над "Шеффилд Уэнсдей".

"Суонси" - "Шеффилд Уэнсдей" - 2:0

Голы: Айю, 55 - 1:0, Дайер, 80 - 2:0.

"Суонси": Нордфельдт, Ван дер Хорн, Фернандес, Бартли, Робертс, Ки (Ольссон, 46), Кэррол, Клукас, Дайер (Бриттон, 83), Абрахам, Раутледж (Айю, 46).

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