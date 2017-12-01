"Суонси" заплатил за аренду Санчеша космическую сумму

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"Суонси" заплатил за аренду Санчеша космическую суммуСтали известны подробности перехода полузащитника Ренату Санчеша из "Баварии" в "Суонси".

Напомним, что английский клуб арендовал португальца на один сезон.

Как утверждает Sky Sports, "лебеди" заплатили около 7 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что 20-летний португалец с лета выступает в чемпионате Англии и на его счету  восемь матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги. 

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