"Суонси" заплатил за аренду Санчеша космическую сумму

Стали известны подробности перехода полузащитника Ренату Санчеша из "Баварии" в "Суонси".

Напомним, что английский клуб арендовал португальца на один сезон.

Как утверждает Sky Sports, "лебеди" заплатили около 7 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что 20-летний португалец с лета выступает в чемпионате Англии и на его счету восемь матчей в этом розыгрыше Премьер-лиги.

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