Superdeporte.es: Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за коронавируса

Теги денис черышевваленсиякоронавирус

Superdeporte.es: Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за коронавируса

В "Валенсии" в выявлен один случай заражения коронавирусом. Сегодня, 26 ноября, хавбек Денис Черышев пропустил тренировку. Об этом сообщает Superdeporte.es.

По данным источника, сегодня в клубе проводилось повторное тестирование на Covid-19. Сразу после осмотра Черышев отправился домой на своем автомобиле.

Напомним, 29-летний игрок участвовал в матче Ла Лиги с "Алавесом" (2:2). Встреча проходила 22 ноября.

В текущем сезоне футболист в 5 матчах отметился 1 ассистом.

А еще: "Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Алавесом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти

Адвокат Марадоны намерен расследовать обстоятельства его смерти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов