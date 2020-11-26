Superdeporte.es: Черышев пропустил тренировку "Валенсии" из-за коронавируса

В "Валенсии" в выявлен один случай заражения коронавирусом. Сегодня, 26 ноября, хавбек Денис Черышев пропустил тренировку. Об этом сообщает Superdeporte.es.

По данным источника, сегодня в клубе проводилось повторное тестирование на Covid-19. Сразу после осмотра Черышев отправился домой на своем автомобиле.

Напомним, 29-летний игрок участвовал в матче Ла Лиги с "Алавесом" (2:2). Встреча проходила 22 ноября.

В текущем сезоне футболист в 5 матчах отметился 1 ассистом.

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