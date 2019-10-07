Супергол Суареса в матче с "Севильей" (видео)
Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметился потрясающим по красоте голом в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:0).
После подачи с фланга в исполнении Семеду уругваец точно пробил в угол ворот ударом через себя и открыл счет.
В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|8
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|8
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|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2