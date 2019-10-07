Супергол Суареса в матче с "Севильей" (видео)

Уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес отметился потрясающим по красоте голом в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (4:0).

После подачи с фланга в исполнении Семеду уругваец точно пробил в угол ворот ударом через себя и открыл счет.

В нынешнем сезоне 32-летний Суарес провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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