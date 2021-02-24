Супергол Жиру принес "Челси" победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на выезде обыграл мадридский "Атлетико" со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма ударом через себя забил Оливье Жиру.

"Атлетико" Испания – "Челси" Англия - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 68 - 0:1

"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Эрмосо, Коке, Лемар, Сауль, Корреа, Льоренте, Жоау Феликс, Суарес.

"Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Кристенсен, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Жиру.

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