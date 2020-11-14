Суперкамбэк Сьерра-Леоне, голы Зиеша и Хакими: все результаты отбора Кубка Африки 13 ноября

13 ноября состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций.

Стоит отметить, невероятный камбэк сборной Сьерра-Леоне, которая ушла от поражения в матче с командой Нигерии, уступая к 29-й минуте со счетом 0:4.

Группа А

Мали - Намибия - 1:0 (1:0)

Гол: Туре, 33 (с пенальти)

Положение команд: Гвинея, Мали - 7, Намибия - 3, Чад - 0.

Группа С

ЮАР - Сан-Томе и Принсипи - 2:0 (0:0)

Голы: Тау, 55 (с пенальти) - 1:0, Зунгу, 90 - 2:0

Положение команд: Гана - 9, ЮАР - 6, Судан - 3, Сан-Томе и Принсипи - 0.

Группа Е

Марокко - ЦАР - 4:1 (3:1)

Голы: Хакими, 10 - 1:0, Мафута, 25 - 1:1, Зиеш, 31 (с пенальти) - 2:1, Зиеш, 33 - 3:1, Абухаль, 64 - 4:1

Положение команд: Марокко - 7, Мавритания - 5, ЦАР - 3, Бурунди - 1.

Группа J

Тунис - Танзания - 1:0 (1:0)

Гол: Мсакни, 18 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: Тунис - 9, Экваториальная Гвинея, Танзания, Ливия - 3.

Группа К

Нигер - Эфиопия - 1:0 (0:0)

Гол: Умару, 73 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: Кот-д'Ивуар, Мадагаскар - 6, Нигер, Эфиопия - 3.

Группа L

Нигерия - Сьерра-Леоне - 4:4 (4:1)

Голы: Ивоби, 4 - 1:0, Осимхен, 21 - 2:0, Ивоби, 27 - 3:0, Чуквезе, 29 - 4:0, Куи, 41 - 4:1, Камара, 72 - 4:2, Бундю, 80 - 4:3, Камара, 86 - 4:4

Положение команд: Нигерия - 7, Бенин - 3, Сьерра-Леоне - 2, Лесото - 1.

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