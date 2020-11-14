Суперкамбэк Сьерра-Леоне, голы Зиеша и Хакими: все результаты отбора Кубка Африки 13 ноября
13 ноября состоялись очередные матчи отборочного турнира Кубка африканских наций.
Стоит отметить, невероятный камбэк сборной Сьерра-Леоне, которая ушла от поражения в матче с командой Нигерии, уступая к 29-й минуте со счетом 0:4.
Группа А
Мали - Намибия - 1:0 (1:0)
Гол: Туре, 33 (с пенальти)
Положение команд: Гвинея, Мали - 7, Намибия - 3, Чад - 0.
Группа С
ЮАР - Сан-Томе и Принсипи - 2:0 (0:0)
Голы: Тау, 55 (с пенальти) - 1:0, Зунгу, 90 - 2:0
Положение команд: Гана - 9, ЮАР - 6, Судан - 3, Сан-Томе и Принсипи - 0.
Группа Е
Марокко - ЦАР - 4:1 (3:1)
Голы: Хакими, 10 - 1:0, Мафута, 25 - 1:1, Зиеш, 31 (с пенальти) - 2:1, Зиеш, 33 - 3:1, Абухаль, 64 - 4:1
Положение команд: Марокко - 7, Мавритания - 5, ЦАР - 3, Бурунди - 1.
Группа J
Тунис - Танзания - 1:0 (1:0)
Гол: Мсакни, 18 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: Тунис - 9, Экваториальная Гвинея, Танзания, Ливия - 3.
Группа К
Нигер - Эфиопия - 1:0 (0:0)
Гол: Умару, 73 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: Кот-д'Ивуар, Мадагаскар - 6, Нигер, Эфиопия - 3.
Группа L
Нигерия - Сьерра-Леоне - 4:4 (4:1)
Голы: Ивоби, 4 - 1:0, Осимхен, 21 - 2:0, Ивоби, 27 - 3:0, Чуквезе, 29 - 4:0, Куи, 41 - 4:1, Камара, 72 - 4:2, Бундю, 80 - 4:3, Камара, 86 - 4:4
Положение команд: Нигерия - 7, Бенин - 3, Сьерра-Леоне - 2, Лесото - 1.
Не пропустите: Не пропустите: Садио Мане принес Сенегалу победу в матче отбора Кубка Африки. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1