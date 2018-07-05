Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Мира-2018

Суперкомпьютер одного из американских банков определил команду, которая станет чемпионом мира, сообщает Money Control.

По сведениям источника, в финале встретятся сборные Бразилии и Хорватии, а золотые медали достанутся латиноамериканцам.

Стоит отметить, что компьютер сделал свой прогноз на основе расчета около миллиона вариантов развития событий.

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