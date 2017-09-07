Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ на финише сезона

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиливерпуль

Суперкомпьютер предсказал турнирную таблицу АПЛ на финише сезонаОсновываясь на многочисленных данных и результатах команд после трех сыгранных туров суперкомпьютер предсказал итоговую турнирную таблицу английской Премьер-Лиги, которая обрела следующий вид:

1. "Манчестер Юнайтед"

2. "Манчестер Сити"

3. "Ливерпуль"

4. "Челси"

5. "Тоттенхэм"

6. "Эвертон"

7. "Арсенал"

8. "Вест Бромвич"

9. "Лестер"

10. "Уотфорд"

11. "Сток Сити"

12. "Саутгемптон"

13. "Бернли"

14. "Суонси"

15. "Хаддерсфилд"

16. "Ньюкасл"

17. "Вест Хэм"

18. "Борнмут"

19. "Кристал Пэлас"

20. "Брайтон"

Напомним, "Манчестер Юнайтед" планирует обезопасить своих игроков от возможной атаки террористов. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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