Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиливерпультоттенхэм

Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛСуперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу английской Премьер-Лиги, информирует TalkSport.

Так, согласно сделанному прогнозу, после 13-го мая, когда будет сыгран 38-й тур чемпионата, команды расположатся в следующей последовательности:

1. "Манчестер Сити"

2. "Манчестер Юнайтед"

3. "Ливерпуль"

4. "Тоттенхэм"

5. "Челси"

6. "Арсенал"

7. "Бернли"

8. "Эвертон"

9. "Лестер"

10. "Ньюкасл"

11. "Борнмут"

12. "Вест Хэм"

13. "Уотфорд"

14. "Суонси"

15. "Хаддерсфилд"

16. "Брайтон"

17. "Кристал Пэлас"

18. "Сток Сити"

19. "Саутгемптон"

20. "Вест Бромвич"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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