Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ

Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу английской Премьер-Лиги, информирует TalkSport.

Так, согласно сделанному прогнозу, после 13-го мая, когда будет сыгран 38-й тур чемпионата, команды расположатся в следующей последовательности:

1. "Манчестер Сити"

2. "Манчестер Юнайтед"

3. "Ливерпуль"

4. "Тоттенхэм"

5. "Челси"

6. "Арсенал"

7. "Бернли"

8. "Эвертон"

9. "Лестер"

10. "Ньюкасл"

11. "Борнмут"

12. "Вест Хэм"

13. "Уотфорд"

14. "Суонси"

15. "Хаддерсфилд"

16. "Брайтон"

17. "Кристал Пэлас"

18. "Сток Сити"

19. "Саутгемптон"

20. "Вест Бромвич"

Не пропустите: итоги и символическая сборная 33-го тура АПЛ. | soccernews.ru