Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира

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Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата МираСуперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира 2018-го года, который состоится в России.

Так, вычисления искусственного интеллекта вывели в полуфинал турнира команды Франции, Бразилии, Аргентины и Германии. В главном же матче ЧМ, по мнению суперкомпьютера, должны будут сыграть две южноамериканские сборные, а завершится он победой со счетом 2:1 в дополнительное время "пентакампеонов".

Отметим, что "машина" не верит в выход хозяев чемпионата в 1/8 финала турнира, определив туда от группы "А" Уругвай и Египет.

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