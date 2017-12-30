Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира
Суперкомпьютер спрогнозировал результаты Чемпионата Мира 2018-го года, который состоится в России.
Так, вычисления искусственного интеллекта вывели в полуфинал турнира команды Франции, Бразилии, Аргентины и Германии. В главном же матче ЧМ, по мнению суперкомпьютера, должны будут сыграть две южноамериканские сборные, а завершится он победой со счетом 2:1 в дополнительное время "пентакампеонов".
Отметим, что "машина" не верит в выход хозяев чемпионата в 1/8 финала турнира, определив туда от группы "А" Уругвай и Египет.
Не пропустите: Вертонген не хотел играть с Англией на Чемпионате Мира. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"
-
Лучшие голы декабря
-
Ибрагимович выбыл из строя на месяц
-
Энцо Зидан покинул "Алавес" и отправился в Швейцарию
-
Моуринью нацелился на защитника "Барселоны"
-
Ходжсон поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити"
-
Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов
-
Моуринью прокомментировал травму Лукаку
-
Спаллетти оценил выступление "Интера" в первой половине сезона
-
"Пасуш де Феррейра" – "Порту" - 2:3 (обзор)
-
"Порту" переиграл "Пасуш де Феррейру" и другие результаты Кубка португальской лиги
-
Глушаков поздравил болельщиков с наступающим Новым годом
-
Себальос поссорился с Зиданом
-
"Верона" – "Ювентус" - 1:3 (обзор)
-
Испанские игроки "Челси" забили больше, чем их соотечественники в других клубах топ-5 европейских чемпионатов
-
"Ювентус" обыграл "Верону" в последнем матче года
-
Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РФПЛ
-
Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд
-
Муслин рассказал о причинах своего ухода из сборной Сербии
-
Моуринью: "Судья отработал хорошо, но принял очень важное решение, не назначив пенальти"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0