Суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу АПЛ по окончанию текущего сезона

Теги манчестер сити

Суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу АПЛ по окончанию текущего сезонаСуперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу английской Премьер-Лиги по окончанию текущего сезона.

Так, чемпионом, как и ожидалось, искусственный интеллект назвал "Манчестер Сити", который завершит чемпионат с 35 победами при 3 ничьих. За "горожанами" расположились: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал". Вылетят же из АПЛ "Суонси", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич".

Напомним, "Манчестер Сити" готов продать Агуэро. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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