Суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу АПЛ по окончанию текущего сезона

Суперкомпьютер спрогнозировал турнирную таблицу английской Премьер-Лиги по окончанию текущего сезона.

Так, чемпионом, как и ожидалось, искусственный интеллект назвал "Манчестер Сити", который завершит чемпионат с 35 победами при 3 ничьих. За "горожанами" расположились: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал". Вылетят же из АПЛ "Суонси", "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвич".

Напомним, "Манчестер Сити" готов продать Агуэро. | soccernews.ru