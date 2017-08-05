Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"

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Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"

В Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" местная "Боруссия" встретилась с "Баварией" в матче за Суперкубок Германии. "Шмели" не смогли рассчитывать на целый ряд игроков основного состава, поэтому в основе вышли несколько молодых игроков. У "Баварии" с травмами дела обстоят лучше, однако перед игрой главный тренер клуба Карло Анчелотти пожаловался на плохую физическую форму своих игроков.

Опасения итальянского тренера подтвердились, игра началась в низком темпе, команды часто теряли мяч в простых ситуациях, однако при этом моменты возникали с завидной регулярностью. Левандовски мог забить на десятой минуте, который принял пас от Мюллера, а затем с левого края штрафной пробил в ближний угол, но в створ не попал. "Боруссия" ответила незамедлительно: после ошибки Мартинеса Пулишич выскочил один на один с Ульрайхом и без особых проблем переиграл вратаря. "Бавария" решила не откладывать дело в долгий ящик, сравняв счет спустя шесть минут. Руди бросил в прорыв по правому флангу Киммиха, тот прошёл к штрафной и прострелил в центр, откуда Левандовски точно пробил по воротам. Стоит сказать, что момент с голом был достаточно спорным. Кажется, Киммих в момент паса Руди все же находился в офсайде.

"Бавария" после забитого мяча завладела ощутимым преимуществом, заставляя Бурки демонстрировать чудеса реакции. Швейцарский вратарь вынес мяч фактически с самой линии ворот после выстрела Мюллера с пяти метров. Затем Бурки вытащил мяч после выстрела Мюллера головой из вратарской "Боруссии". В конце тайма выстрелом с дальней дистанции отметился Руди, но и в этом эпизоде вратарь "шмелей" оказался на месте.

Второй тайм активнее начала "Боруссия", однако создать опасные моменты у ворот Ульрайха долгое время не удавалось. Выделить можно разве что неточный удар со штрафного от Шахина. "Бавария" также действовала пассивно, за что в итоге поплатилась в середине тайма. "Боруссия" убежала в контратаку, Дембеле отдал разрезной пас между двух защитников на Обамеянга, тот выскочил на ворота и технично перебросил вратаря. У "Баварии" было 20 минут, чтобы отыграться, однако мюнхенцы долгое время не могли должным образом вкатиться в игру. Лишь на 90 минуте "Бавария" спаслась, когда вся команда пошла вперед на подачу штрафного. Руди навесил с правого края, Зюле выиграл борьбу у Сократиса и пробил – мяч полетел в перекладину и отскочил в поле, Кастро неудачно выбил мяч, игровой снаряд в итоге остался во вратарской, где Хуммельс выиграл борьбу у Бартры и откатил его на Киммиха, а тот с нескольких метров протолкнул мяч в ворота. При этом случился рикошет от Пищека, от которого игровой снаряд и влетел в сетку.

Дополнительного времени не было, команды сразу пробили пенальти, мюнхенцы их исполнили точнее. Бартра и Роде не забили у "Боруссии", а у "Баварии" свою попытку не реализовал только Киммих.

"Боруссия" – "Бавария" - 2:2 (4:5 по пенальти)

Голы: Пулишич, 12 – 1:0; Левандовски, 18 – 1:1; Обамеянг, 70 – 2:1; Пищек в свои ворота, 90 – 2:2

"Боруссия": Бурки, Сократис, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пищек, Кастро, Шахин, Дахуд (Роде, 46), Пулишич (Киммих, 90), Дембеле, Обамеянг.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Мартинес (Зюле, 60), Рафинья, Видаль, Толиссо (Саншеш,83) , Руди, Рибери, Мюллер (Коман, 65), Левандовски.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
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