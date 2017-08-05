Суперкубок едет в Мюнхен: "Бавария" в серии пенальти обыграла "Боруссию"
В Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" местная "Боруссия" встретилась с "Баварией" в матче за Суперкубок Германии. "Шмели" не смогли рассчитывать на целый ряд игроков основного состава, поэтому в основе вышли несколько молодых игроков. У "Баварии" с травмами дела обстоят лучше, однако перед игрой главный тренер клуба Карло Анчелотти пожаловался на плохую физическую форму своих игроков.
Опасения итальянского тренера подтвердились, игра началась в низком темпе, команды часто теряли мяч в простых ситуациях, однако при этом моменты возникали с завидной регулярностью. Левандовски мог забить на десятой минуте, который принял пас от Мюллера, а затем с левого края штрафной пробил в ближний угол, но в створ не попал. "Боруссия" ответила незамедлительно: после ошибки Мартинеса Пулишич выскочил один на один с Ульрайхом и без особых проблем переиграл вратаря. "Бавария" решила не откладывать дело в долгий ящик, сравняв счет спустя шесть минут. Руди бросил в прорыв по правому флангу Киммиха, тот прошёл к штрафной и прострелил в центр, откуда Левандовски точно пробил по воротам. Стоит сказать, что момент с голом был достаточно спорным. Кажется, Киммих в момент паса Руди все же находился в офсайде.
"Бавария" после забитого мяча завладела ощутимым преимуществом, заставляя Бурки демонстрировать чудеса реакции. Швейцарский вратарь вынес мяч фактически с самой линии ворот после выстрела Мюллера с пяти метров. Затем Бурки вытащил мяч после выстрела Мюллера головой из вратарской "Боруссии". В конце тайма выстрелом с дальней дистанции отметился Руди, но и в этом эпизоде вратарь "шмелей" оказался на месте.
Второй тайм активнее начала "Боруссия", однако создать опасные моменты у ворот Ульрайха долгое время не удавалось. Выделить можно разве что неточный удар со штрафного от Шахина. "Бавария" также действовала пассивно, за что в итоге поплатилась в середине тайма. "Боруссия" убежала в контратаку, Дембеле отдал разрезной пас между двух защитников на Обамеянга, тот выскочил на ворота и технично перебросил вратаря. У "Баварии" было 20 минут, чтобы отыграться, однако мюнхенцы долгое время не могли должным образом вкатиться в игру. Лишь на 90 минуте "Бавария" спаслась, когда вся команда пошла вперед на подачу штрафного. Руди навесил с правого края, Зюле выиграл борьбу у Сократиса и пробил – мяч полетел в перекладину и отскочил в поле, Кастро неудачно выбил мяч, игровой снаряд в итоге остался во вратарской, где Хуммельс выиграл борьбу у Бартры и откатил его на Киммиха, а тот с нескольких метров протолкнул мяч в ворота. При этом случился рикошет от Пищека, от которого игровой снаряд и влетел в сетку.
Дополнительного времени не было, команды сразу пробили пенальти, мюнхенцы их исполнили точнее. Бартра и Роде не забили у "Боруссии", а у "Баварии" свою попытку не реализовал только Киммих.
"Боруссия" – "Бавария" - 2:2 (4:5 по пенальти)
Голы: Пулишич, 12 – 1:0; Левандовски, 18 – 1:1; Обамеянг, 70 – 2:1; Пищек в свои ворота, 90 – 2:2
"Боруссия": Бурки, Сократис, Загаду (Пасслак, 77), Бартра, Пищек, Кастро, Шахин, Дахуд (Роде, 46), Пулишич (Киммих, 90), Дембеле, Обамеянг.
"Бавария": Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Мартинес (Зюле, 60), Рафинья, Видаль, Толиссо (Саншеш,83) , Руди, Рибери, Мюллер (Коман, 65), Левандовски.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25