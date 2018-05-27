Суперкубок Европы впервые разыграют две команды из одного города

Суперкубок Европы впервые в истории разыграют две команды из одного города.

15 августа в Таллине за трофей сразятся мадридские "Реал" и "Атлетико", победившие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы соответственно.

Отметим, что "сливочные" выигрывали Суперкубок Европы четыре раза, а "матрасники" - дважды.

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