Суперкубок Европы впервые разыграют две команды из одного города
Суперкубок Европы впервые в истории разыграют две команды из одного города.
15 августа в Таллине за трофей сразятся мадридские "Реал" и "Атлетико", победившие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы соответственно.
Отметим, что "сливочные" выигрывали Суперкубок Европы четыре раза, а "матрасники" - дважды.
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