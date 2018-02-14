Суперкубок Франции-2018 будет разыгран в Китае

В 2018 году Суперкубок Франции будет разыгран в Китае, сообщает Get French Football News со ссылкой на LFP.

Матч между победителем Лиги 1 и обладателем Кубка Франции состоится 4 августа в городе Шэньчжэнь.

Стоит отметить, что в течение последних пяти лет Суперкубок Франции неизменно выигрывал столичный ПСЖ.

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