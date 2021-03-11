Суперкубок Франции разыграют в Израиле

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Суперкубок Франции разыграют в ИзраилеПоявилась информация о месте проведения матча за Суперкубок Франции.

Впервые в истории турнира, встреча пройдет в Израиле, сообщает Профессиональная Футбольная Лига Франции (LFP).

1 августа 2021 года победитель Кубка и чемпион страны сезона 2020/2021 встретятся в Тель-Авиве на стадионе "Блумфилд".

Матчи за Суперкубок Франции проводились в других странах с 2009 по 2019 год. Игры за трофей проводились в Канаде (дважды), Тунисе, Марокко (дважды), США, Габоне, Китае (трижды) и Австрии.

Действующим обладателем Суперкубка является ПСЖ. Этот трофей стал первым для нового главного тренера парижан Маурисио Почеттино, который возглавил команду незадолго до матча. Суперкубок был перенесен на январь 2021 года и состоялся во Франции.

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