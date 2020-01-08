Суперкубок Испании меняет формат: теперь в нем участвуют 4 команды, матчи будут проходить в Саудовской Аравии, а начало запланированно на сегодня!

8 января стартует Суперкубок Испании 2019/20, в котором примут участие "Барселона", "Реал Мадрид", "Атлетико" и "Валенсия". Турнир кардинальным образом изменил свою оболочку, поэтому наша редакция решила рассказать все о грядущем розыгрыше!

Формат и участники турнира

36-й розыгрыш Суперкубка Испании пройдет по измененному формату в стиле "финала четырех". Впервые в истории турнира трофей разыграют не только действующие чемпион и обладатель Кубка, а сразу 4 команды. "Барселона" и "Валенсия" получили право на участие в соревнованиях на правах чемпиона и обладателя Копа дель Рей 2018/19, а "Реал" и "Атлетико" – как лучшие команды прошлого сезона Примеры, которые не играли в финале национального Кубка. В первом полуфинале встретятся "Валенсия" и "Реал", а второго финалиста определят "Атлетико" с "Барселоной". Победители полуфинальных пар и разыграют трофей. Матча за 3 место регламентом не предусмотрено. Каждый поединок будет длиться 90 минут, в случае ничьей игра перейдет в экстра-тайм, где тренеры традиционно получат возможность провести четвертую замену. Если же по итогам 120-ти минут победитель не будет выявлен, то судьбу встречи решит серия послематчевых пенальти. Во всех поединках использоваться система VAR! Таким образом, благодаря изменению регламента болельщики получили шанс увидеть еще одно Эль Классико, ведь предыдущая версия регламента турнира предусматривала два поединка между "Барселоной" и "Валенсией" – по одному на поле каждой команды. К слову, каталонцы являются рекордсменами Суперкубка Испании по количеству побед в турнире. В активе "блаугранас" 13 трофеев, на 3 меньше у "Реала". "Атлетико" выиграл 2 Суперкубка, а "Валенсия" – только один (в 1999 году).

Место проведения и календарь матчей

Испанская федерация вновь решила провести Суперкубок за пределами страны, подписав соответствующий контракт на 3 года. Матч "Барселона" - "Севилья" в 2018-ом прошел в Марокко, а сейчас всем четырем участникам пришлось ехать еще дальше. Все три поединка Суперкубка Испании (полуфиналы и финал) пройдут в Саудовской Аравии на стадионе имени короля Абдаллы в пригороде Джидды – второго по величине города Саудовской Аравии (почти 3,5 млн. жителей). Арена была открыта в 2014 году и вмещает 62 241 зрителей. Ее строительство обошлось в 533 млн долларов США. Стадион принимал несколько важных матчей местного значения, а также товарищеский поединок "Бразилия" - "Аргентина", который состоялся 16 октября 2018-го. Год назад "Ювентус" и "Милан" разыграли здесь Суперкубок Италии – туринцы благодаря голу Роналду одержали минимальную победу и завоевали трофей. Претерпел изменения и календарь Суперкубка. Вместо традиционного августа испанская федерация решила провести турнир с 8 по 12 января. 8 и 9 числа пройдут полуфинальные поединки, а 12-го – финал.

Полуфиналы

"Валенсия" – "Реал"; 8 января, 22:00

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Первого финалиста определят мадридский "Реал" и "Валенсия" – действующий обладатель Кубка Испании, который в прошлогоднем финале обыграла "Барселону". После первого круга Примеры мадридцы занимают 2 место в чемпионате, уступая "Барселоне" по дополнительным показателям. "Валенсия" разместилась на 6-й позиции Ла Лиги. Интересно, что именно подопечные Альберта Селадеса демонстрируют лучшую форму в последних матчах всех команд Примеры – 11 набранных очков из 15 возможных. Для сравнения – в активе "Атлетико" 10 баллов, а "Реал" и "Барселона" набрали по 9 очков в последних 5-ти матчах. К слову, для наставника левантийцев матч против "Реала" точно принципиальный – ранее он защищал цвета "сливочных" в статусе игрока, а позже входил в тренерский штаб Лопетеги, который был уволен после провальных результатов "Реала" на старте сезона 2018/19. Селадес не сможет рассчитывать на Родриго Морено и Гонсалу Гедеша, хотя оба игрока и прибыли в Джидду вместе с командой. Впрочем, их участие на турнире исключено из-за травм. "Реалу "из-за такой ​​же причины не помогут Эден Азар, Гарет Бэйл и Карим Бензема. При отсутствии француза, который является лучшим бомбардиром команды в текущем сезоне, с первых минут может выйти серб Лука Йович. Также испанские СМИ предполагают, что Зинедин Зидан может изменить игровую схему, используя двух форвардов – Родриго и Винисиуса.



"Барселона" – "Атлетико"; 9 января, 22:00

Главный арбитр: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес

В другом полуфинале сойдутся действующий чемпион – "Барселона" – и мадридский "Атлетико". "Блаугранас" в последнее время несколько сдали (3 ничьи в 5-ти последних поединках), но все еще продолжают удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата. Месси и компания могут начать 2020 с завоевания трофея, но для этого необходимо осуществить для начала первый шаг в виде победы над командой Диего Симеоне. У обеих команд есть определенные кадровые потери, причем у "Барселоны" они куда серьезнее. Не сыграет в Суперкубке Испании Марк-Андре Тер Штеген – основной голкипер "блаугранас", которого в воротах заменит Нето. Также не выйдут на поле Усман Дембеле и Артур, которые продолжают восстанавливаться от повреждений. Что касается "Атлетико", то Диего Симеоне не сможет рассчитывать на травмированных Диего Косту и Лемара, которые тоже не полетели в Саудовскую Аравию. Зато успели восстановиться Коке, Мората и Хосе Мария Хименес, которые готовы выйти на поле в матче против "Барселоны".

Неигровые проблемы

Проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии, безусловно, позволит участникам турнира получить неплохие призовые. Кроме оплаченных расходов, все 4 клуба заработают минимум по 800 000 евро от Федерации футбола Испании. Финалист получит 1.4 млн евро, победитель Суперкубка – 2 миллиона. Существенные поступления предусмотрены и от телевизионщиков – "Реал" и "Барселона" пополнят бюджет на 9 млн евро, а вот "Валенсии" достанется втрое меньше. Левантийцы уже жаловались по этому поводу в Федерацию, но глава RFEF Луис Рубиалес мотивировал это тем, что без участия испанских грандов поступления были бы куда меньше. История может иметь продолжение, ведь "Валенсия" готова даже судиться по этому поводу. Новый формат турнира выглядит более привлекательным для болельщиков. Любители футбола не только увидят игру испанских грандов, многие из них еще и ожидают поединок "Барселона" – "Реал", который может состояться 12 декабря в случае победы обеих команд в полуфиналах. На полуфинальном поединке "Барселоны" и "Атлетико" ожидается аншлаг, ведь продано уже 62 000 билетов. На матч "Реала" и "Валенсии" состоянию на вечер вторника еще оставалось несколько тысяч пропусков. Впрочем, этот праздник будет преимущественно для аравийских болельщиков. Активные сторонники всех 4-х участников турнира тотально проигнорировали поездку в Саудовскую Аравию. "Реал", "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия" получили право на реализацию 12-ти тысяч билетов на всех, но смогли продать едва одну тысячу. Лидером стал "Реал", фанаты которого выкупили 700 пропусков. Сторонники "Барселоны" приобрели 300 билетов, "Атлетико" – 50, а "Валенсии" – всего 26. Руководство последних даже решило возместить своим немногочисленным болельщикам расходы на поездку, отмечает AS. Поездка, к слову, стоит довольно дорого – стоимость билетов составляет от 25 до 37 евро, но дорога и проживание на Ближнем Востоке стоить испанским фанатам около 3 тысяч евро. Мало кто из испанцев готов был выложить такую ​​сумму ради Суперкубка Испании. Тем более, с учетом недавнего Рождества.

Кроме того, проведение Суперкубка посреди сезона, да еще и в далекой Саудовской Аравии отберет немало сил у игроков всех команд. Не исключено, что наставники прибегнут к существенной ротации составов, ведь впереди борьба в Примере, а через полтора месяца – и в Лиге Чемпионов. Все 4 участника Суперкубка представляют Испанию в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы, а "Реал" с "Барселоной" еще и ведут отчаянную борьбу за чемпионство. Немало полемики вызвало и решение испанской федерации подписать трехлетний контракт с Саудовской Аравией на проведение матчей Суперкубка. Проблема с соблюдением прав человека (в частности, женщин) является очень актуальной в этом регионе. Самосожжение иранской женщины из-за запрета посещать футбольные матчи привлекло внимание УЕФА к данной проблеме. В Саудовской Аравии женщины не имеют свободного доступа на стадионы (только недавно для них открыли несколько специальных секторов), а потому страна рисковала получить запрет на проведение матчей с участием европейских команд. Федерация футбола Испании решила все же провести Суперкубок в этой довольно закрытой для мира стране – контракт с гонораром больше 100 млн евро за 3 года убедил Рубиалеса. И все же испанцев можно понять – практика проводить Суперкубок в другой странах становится все более привычной, а также способствует популяризации футбола. Не говоря уже о том, что Испания станет первой страной, которая проведет свой официальный национальный турнир на территории другого государства в таком формате.